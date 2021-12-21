Основной темой переговоров станет ситуация вокруг Украины.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассчитывает организовать заседание Совета Россия - НАТО в 2022 году. Об этом он заявил на пресс-конференции с премьер-министром Румынии Николае Чукэ, которая прошла в Брюсселе.

Столтенберг отметил, что альянс готов к содержательному диалогу с Россией. Он намерен провести заседание Совета Россия - НАТО в начале следующего года. Основной темой переговоров станет ситуация вокруг Украины.

Ранее Путин обвинил США в возникновении напряженности в Европе.

Видео: YouTube / NATO News