Он также заявил, что России пришлось отвечать на эти действия.

Президент России Владимир Путин обвинил США в возникновении напряженности в Европе. Об этом он заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны.

То, что сейчас происходит, та напряженность, которая складывается в Европе - это их вина. На каждом шаге Россия была вынуждена как-то отвечать, ситуация постоянно как-то ухудшалась и ухудшалась, деградировала и деградировала. Владимир Путин, президент России

Глава государства отметил, что сейчас российские власти находятся в ситуации, когда необходимо что-то решать. Он также выразил обеспокоенность размещением элементов ПРО США и проведением крупномасштабных учений вблизи границ страны.

Ранее мы сообщали, что Путин подписал закон о расширении полномочий полиции.

Видео: kremlin.ru