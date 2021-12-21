Президент России Владимир Путин обвинил США в возникновении напряженности в Европе. Об этом он заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны.
То, что сейчас происходит, та напряженность, которая складывается в Европе - это их вина. На каждом шаге Россия была вынуждена как-то отвечать, ситуация постоянно как-то ухудшалась и ухудшалась, деградировала и деградировала.
Владимир Путин, президент России
Глава государства отметил, что сейчас российские власти находятся в ситуации, когда необходимо что-то решать. Он также выразил обеспокоенность размещением элементов ПРО США и проведением крупномасштабных учений вблизи границ страны.
Ранее мы сообщали, что Путин подписал закон о расширении полномочий полиции.
Видео: kremlin.ru
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