Полицейским разрешили представляться задержанному уже после того, как его действия были пресечены.

Президент Владимир Путин подписал закон о расширении полномочий полиции. Соответствующий документ представлен на официальном интернет-портале правовой информации.

Сотрудники полиции теперь имеют право проникать в квартиры и иные помещения, если это нужно для задержания злоумышленников. Кроме того, стражей правопорядка наделили полномочиями оцеплять здания и территории.

Согласно закону, полицейским разрешается представляться задержанному уже после того, как его действия были пресечены.

Также полиция получила право вскрывать транспортные средства для спасения жизни и обеспечения безопасности людей или общественной безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях. Эта мера может быть использована также при задержании предполагаемых преступников и при угрозе теракта.

Ранее прочитавший уведомление о штрафе на манер проповеди полицейский попал на видео.

Фото: Piter.tv