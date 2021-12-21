В МВД начали проверку по факту снятого для соцсетей видео.

Прочитавший уведомление о штрафе на манер проповеди полицейский попал на видео. Ролик распространил по социальным сетям Telegram-канал SHOT. На кадрах видно, что инспектор рассказывает водителю о его правах обжаловать действия представителя закона. Инцидент зафиксирован на территории Коми.

Очевидец объяснил, что при этом манера речи инспектора напоминала ему молебен во время христианской литургии. В частности, правоохранитель сообщил шоферу об "Окаянном штрафе" и "покаявшихся" автовладельцах. В ТГ-канале смогли узнать, что на ролике показан действующий лейтенант полиции Вадим Ветошкин. Мужчина известен в кругу друзей и коллег хорошим чувством юмора.

По факту инцидента ведется служебная проверка.

На пересечении Кутузовского проспекта с ТТК произошло массовое ДТП.

Фото и видео: Telegram / SHOT

