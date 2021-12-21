  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:27
105
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Прочитавший уведомление о штрафе на манер проповеди полицейский попал на видео

0 0

В МВД начали проверку по факту снятого для соцсетей видео.

Прочитавший уведомление о штрафе на манер проповеди полицейский попал на видео. Ролик распространил по социальным сетям Telegram-канал SHOT. На кадрах видно, что инспектор рассказывает водителю о его правах обжаловать действия представителя закона. Инцидент зафиксирован на территории Коми.

Очевидец объяснил, что при этом манера речи инспектора напоминала ему молебен во время христианской литургии. В частности, правоохранитель сообщил шоферу об "Окаянном штрафе" и "покаявшихся" автовладельцах. В ТГ-канале смогли узнать, что на ролике показан действующий лейтенант полиции Вадим Ветошкин. Мужчина известен в кругу друзей и коллег хорошим чувством юмора.

По факту инцидента ведется служебная проверка.

На пересечении Кутузовского проспекта с ТТК произошло массовое ДТП.

Фото и видео: Telegram / SHOT
 

Теги: гибдд, коми, мвд, соцсети, штраф
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии