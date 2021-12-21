Сведения о числе пострадавших автомобилей разнятся.

На пересечении Кутузовского проспекта с ТТК произошло массовое ДТП. Об этом рассказали очевидцы из российской столицы. По информации от Telegram-канала "Новости Москвы", в автомобильной аварии пострадали 10 транспортных средств. В ТГ-канале "112" уточнили, что столкнулись 18 машин. При этом в СМИ отметили, что виновников ситуации на данный момент считается 34-летний водитель по имени Павел С., который мог находиться за рулем в состоянии наркотического опьянения. Шофера ждет медицинское освидетельствование.

В ГИБДД рассказали журналистам о том, что авария зафиксирована на дорожном съезде с третьего транспортного кольца. ДТП видно через окна местных небоскребов в Москве-сити. Движение транспорта временно парализовано. В "112" заметили, что в числе участников аварии замечена служебная машина китайского посольства. В Департаменте по транспорту города объяснили, что в ДТП повреждены только 9 машин. Никто из людей не пострадал.

Губернатор Кузбасса попал в ДТП на трассе на служебном автомобиле.

Фото и видео: Telegram / Live Corr, СМОТРИ

