В аварии нет погибших, только пострадавшие.

Губернатор Кузбасса попал в ДТП на трассе на служебном автомобиле. Об этом рассказали представители ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Кемеровской области. Известно, что автомобильная авария зафиксирована около 09:00 часов утра по местному времени (05:00 по московскому времени) на трассе Кемерово - Новокузнецк. Сергей Цивилев направлялся на встречу с семьями жертв трагедии, произошедшей на шахте "Листвяжная".

Сегодня в произошло ДТП с участием служебного автомобиля губернатора, который ехал на встречу с семьями погибших горняков шахты "Листвяжная" в городе Прокопьевск. Жертв нет, все пострадавшие находятся в сознании, им на месте оказана медицинская помощь. пресс-служба администрации региона

В настоящее время на территории работают инспекторы ГИБДД и бригады скорой помощи. Устанавливаются обстоятельства ДТП, уточняется количество пострадавших.

На шахте имени Рубана в Кузбассе ликвидировали открытое горение.

Фото и видео: Telegram / SHOT