На шахте имени Рубана в Кузбассе ликвидировали открытое горение

Пожар произошел из-за самонагревания угольного пласта.

Горноспасатели ликвидировали открытое горение на шахте имени Рубана в Кемеровской области. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.

Возгорание произошло 19 декабря. Причиной пожара является самонагревание угольного пласта, который находится в нерабочей зоне шахты. Очаг располагался на глубине 80 метров. Внутри объекта на момент возникновения ЧП находились 128 человек. Все они были выведены на поверхность. Пострадавших нет, заявил глава Кузбасса Сергей Цивилев.

По последним данным, горноспасатели ликвидировали открытое горение. Проводится проливка и контроль газовой обстановки. из сообщения источника агентства

Отмечается, что в жизнеобеспечении аварийной шахты задействованы 17 горняков.

Решение о возобновлении работы шахты пока не принято.

Ранее суд в Кемерове арестовал фигурантов уголовного дела об аварии на шахте "Листвяжная".

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