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Суд в Кемерове арестовал фигурантов уголовного дела об аварии на шахте "Листвяжная"

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В общей сложности заключены под стражу 4 человека.

Центральный районный суд Кемерова заключил под стражу главного инженера ООО "Шахта "Листвяжная" Анатолия Лобанова и других фигурантов дела об аварии 25 ноября. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Помимо Лобанова под стражу заключили технического директора  компании "СДС-Уголь" Антоная Якутова, президента ХК "СДС" и основного владельца "СДС-Уголь" Михаила Федяева, а также гендиректора компании Геннадия Алексеева. 

В отношении Федяева возбуждено уголовное дело по статье "Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия". В отношении остальных — нарушение правил промышленной безопасности, которое повлекло смерти двум и более лицам. 

Напомним, утром 25 ноября в шахте "Листвяжная" произошел взрыв метана. На момент ЧП в ней находилось 285 горняков. В результате произошедшего погиб 51 человек, пятеро из которых – горноспасатели.

Видео: Instagram/prokuratura42

Теги: арест, листвяжная
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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