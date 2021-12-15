Суд в Кемерове арестовал фигурантов уголовного дела об аварии на шахте "Листвяжная"

В общей сложности заключены под стражу 4 человека.

Центральный районный суд Кемерова заключил под стражу главного инженера ООО "Шахта "Листвяжная" Анатолия Лобанова и других фигурантов дела об аварии 25 ноября. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Помимо Лобанова под стражу заключили технического директора компании "СДС-Уголь" Антоная Якутова, президента ХК "СДС" и основного владельца "СДС-Уголь" Михаила Федяева, а также гендиректора компании Геннадия Алексеева.

В отношении Федяева возбуждено уголовное дело по статье "Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия". В отношении остальных — нарушение правил промышленной безопасности, которое повлекло смерти двум и более лицам.

Напомним, утром 25 ноября в шахте "Листвяжная" произошел взрыв метана. На момент ЧП в ней находилось 285 горняков. В результате произошедшего погиб 51 человек, пятеро из которых – горноспасатели.

Видео: Instagram/prokuratura42