Суд Петербурга продлил арест подростка, причастного к хищению 6,5 млн рублей

По версии следствия, несовершеннолетний получил деньги от пенсионера, введенного в заблуждение злоумышленниками.

В Санкт-Петербурге заключён под стражу 17-летний подросток, прибывший из Новосибирска. Его обвиняют в совершении мошеннических действий в крупном размере. Информацию распространила "Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга".

По версии следствия, молодой человек действовал совместно с неустановленными соучастниками. Используя телефонный обман, они связались с мужчиной 1948 года рождения, представившись сотрудниками "специальных служб", и убедили его перевести значительную сумму средств на так называемый "безопасный счёт". Позднее пожилой гражданин лично передал деньги подростку.

Общий ущерб, нанесённый потерпевшему, оценивается в эквиваленте свыше 6,5 миллионов рублей — почти "47 тысяч долларов" и "свыше 31 тысячи евро".

Обвиняемый признал свою причастность к противоправным действиям. Тем не менее, судом было отклонено прошение о применении более мягкой меры пресечения, и срок содержания под стражей продлён до 1 сентября.

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