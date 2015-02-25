Столтенберг признал, что США и Россия могли обсудить нерасширение НАТО

В НАТО указали на дискуссии, проводимые в 1990 году.

Генеральный секретарь Североатлантического военного альянса Йенс Столтенберг признал, что США и Россия могли в прошлом обсуждать вопрос нерасширения НАТО, однако, по его словам, "соглашения никогда не было". Соответствующей информацией иностранный эксперт поделился во время выступления на семинаре Совета по международным отношениям в Вашингтоне. Мероприятие транслировалось на сайте местной частной аналитической организации CFR. Спикер признал сведения о том, что возможность обсуждалась с Москвой с 1990 году, но дискуссия якобы велась только в рамках юнификации Германии.

Обещала ли НАТО не расширяться? Я видел людей, которые говорили так. Но никогда такого обещания не было. Не было соглашения. Эта тема обсуждалась... не было пункта о том, что Восточная Германия не может стать частью НАТО. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Напомним, что в 2007 году в своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности российский лидер Владимир Путин напомнил НАТО о существовании заверений о нерасширении, данных военным альянсом после распада Организации Варшавского договора. Он привел цитату из выступления генерального секретаря блока Манфреда Вернера, сделанную в Брюсселе 17 мая 1990 года. Речь в тексте шла о том, что руководство НАТО не готово размещать собственные войска за пределами территории ФРГ и дает Советскому Союзу твердые гарантии по безопасности.

Столтенберг заявил, что страны НАТО могут принимать глупые решения.

Фото и видео: YouTube / Council on Foreign Relations