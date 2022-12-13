Столтенберг: победа Путина на Украине очень опасна для НАТО

В НАТО надеются на победу Киева в конфликте с Москвой.

Столтенберг заявил, что победа России и Владимира Путина на Украине очень опасна для НАТО. Соответствующее заявление генеральный секретарь Североатлантического военного альянса сделал в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Глава блока пояснил, что лидерство Москвы в региональном конфликте сделает альянс уязвимым, а также это будет трагедией для киевского режима и всей Украины.

Это будет очень опасно для всех нас, потому что тогда это будет сигнал всем авторитарным режимам, что они могут достичь желаемого применением силы и нарушением международного права. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

По словам Йенса Столтенберга, путем к миру на Украине являются западные военные поставки, хоть это и является парадоксом. По мнению генсека НАТО, единственным способом по достижению мирного соглашения является убеждение Путина в том, что ему не удастся выиграть на поле боя, поэтому, ему требуется сесть за стол переговоров.

Столтенберг одобрил планы НАТО поставлять на Украину легкие танки и БМП.

Фото и видео: YouTube / NATO News