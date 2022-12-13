Столтенберг одобрил планы НАТО поставлять на Украину легкие танки и БМП

Генсек рассказал о помощи ВСУ со стороны ЕС и НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг одобрил планы Североатлантического военного альянса поставлять на Украину легкие танки и боевые машины пехоты. Соответствующее заявление европейский чиновник сделал в рамках совместной пресс-конференции в Брюсселе с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Эксперт объявил журналистам, что США, Германия и Франция в ближайшее время отправят киевскому режиму свою технику.

Я приветствую недавние заявления США, Франции и Германии... а также поддержку со стороны всех союзников по НАТО и членов ЕС. Наша поддержка приводит к существенным изменениям. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Напомним, что американская администрация 6 января объявила о выделении очередного, самого крупного пакета военной помощи украинским властям с общим объемом, превышающим три миллиарда долларов.

Столтенберг призвал усилить помощь Киеву на фоне потери им Соледара.

Фото и видео: YouTube / NATO News