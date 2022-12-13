Столтенберг призвал усилить помощь Киеву на фоне потери им Соледара

В НАТО оценили ситуацию на поле боя около Соледара и Артемовска.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал усилить военную помощь киевскому режиму на фоне потери Вооруженными силами Украины контроля над городом Соледаром, а также тех событий, которые сейчас происходят под Артемовском. Соответствующее заявление европейский чиновник сделал в ходе совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе, выступая перед семинаром, на котором участники обсудят поддержку ВСУ и вопросы безопасности блока на фоне продолжающегося украинского кризиса.

В последние дни мы стали свидетелями сражений под Бахмутом (старое название Артемовска, используемое сейчас Киевом) и Соледаром в Восточной Украине. Это еще раз показывает…, как важно, чтобы мы усиливали нашу военную поддержку Украины. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Напомним, что руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил прессе о том, что боевые подразделения группы взяли под контроль всю территорию Соледара. Он пояснил, что в центре города образован котел, в котором ведутся бои. Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики позже сообщил об освобождении населенного пункта Подгородное, находящегося в районе Соледара.

Генсек НАТО призвал наращивать производство вооружения для защиты альянса и помощи Украине.

Фото и видео: YouTube / NATO News