Генсек НАТО призвал наращивать производство вооружения для защиты альянса и помощи Украине

Йенс Столтенберг пояснил, какие цели стоят перед НАТО и ЕС в сфере безопасности.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Запад наращивать производство вооружения для будущей защиты Североатлантического военного альянса и помощи Украине. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе пресс-конференции в Брюсселе. Он напомнил, что НАТО и ЕС предоставили киевскому режиму беспрецендентный объем поддержки на протяжении последних месяцев, поэтому истощили собственные запасы техники и боеприпасов.

И это было правильным решением, потому что это вопрос также и нашей безопасности. Есть только одно долгосрочное решение - это производить больше. Министры обороны НАТО во время встречи осенью приняли решение нарастить наши запасы. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Йенс Столтебнерг отметил, что странам коллективного Запада необходимо сделать так, чтобы своих запасов вооружения было достаточно одновременно и для защиты территории боевого блока, и для предоставления военной помощи Украине.

Столтенберг: конфликт на Украине может привести к столкновению между Россией и НАТО.

Фото и видео: YouTube / NATO News