Столтенберг: конфликт на Украине может привести к столкновению между Россией и НАТО

Генсек НАТО оценил возможность перерастания регионального кризиса в мировой.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уверен в том, что украинский конфликт не перерастет в войну НАТО против России. Соответствующее заявление европейский чиновник сделал в ходе выступления на норвежском телеканале NRK. Гость эфира отметил, что опасается возможного противостояния Североатлантического военного альянса с Москвой, но при этом рассчитывает его избежать. Текущий период в истории планеты он назвал судьбоносным как для Норвегии, так и всего европейского региона.

Боюсь, что война на Украине выйдет из-под контроля. Опасаюсь конфликта между Россией и НАТО, но уверен, что мы его избежим. Если что-то пойдет не так, это может иметь ужасающие последствия. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Йенс Столтенберг объявил журналистам о том, что руководство НАТО ежедневно работает над тем, чтобы не допустить эскалации конфликта.

Столтенберг назвал задачей НАТО предотвращение выхода военных действий за пределы Украины.

Фото и видео: NRK