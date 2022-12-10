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Столтенберг: конфликт на Украине может привести к столкновению между Россией и НАТО

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Генсек НАТО оценил возможность перерастания регионального кризиса в мировой.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уверен в том, что украинский конфликт не перерастет в войну НАТО против России. Соответствующее заявление европейский чиновник сделал в ходе выступления на норвежском телеканале NRK. Гость эфира отметил, что опасается возможного противостояния Североатлантического военного альянса с Москвой, но при этом рассчитывает его избежать. Текущий период в истории планеты он назвал судьбоносным как для Норвегии, так и всего европейского региона.

Боюсь, что война на Украине выйдет из-под контроля. Опасаюсь конфликта между Россией и НАТО, но уверен, что мы его избежим. Если что-то пойдет не так, это может иметь ужасающие последствия.

Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Йенс Столтенберг объявил журналистам о том, что руководство НАТО ежедневно работает над тем, чтобы не допустить эскалации конфликта.

Столтенберг назвал задачей НАТО предотвращение выхода военных действий за пределы Украины.

Фото и видео: NRK 

Теги: йенс столтенберг, нато, третья мировая война
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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