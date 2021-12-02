В НАТО не считают, что РФ имеет право на какие-то территории или независимость соседних государств.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отверг мысли о наличии у России сферы влияния. Спикер уточнил, что такая позиция связана с тем, что вокруг Москвы располагаются суверенные государства. Такое заявление чиновник сделал в рамках пресс-конференции, проведенной по результатам встречи лидеров внешнеполитических ведомств Североатлантического альянса. Мероприятие проводилось в Риге. Специалист прокомментировал вопрос журналиста о том, следует ли считать возможный прием Киева в НАТО расширением военного альянса на историческую сферу национальных интересов РФ.

Сама постановка вопроса отражает тезис, который должен вызывать нашу настороженность и который неприемлем. Это тезис, что у России есть сфера интересов. Это означает фактическое признание, что Россия может контролировать, что делают или не делают ее соседи. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

В НАТО заметили, что пресса описала ему мир, в который альянс не хочет возвращаться. Речь идет о ситуации, когда большие государства имели возможность накладывать ограничения на независимые страны. Столтенберг уточнил, что представляет небольшую страну Норвегию. Он рад, что вместе с НАТО и союзниками не уважает якобы право РФ на установлении своей сферы влияния на севере региона.

НАТО учтет Россию при утверждении новой стратегической концепции альянса.

Фото и видео: YouTube / NATO News

