Энтони Блинкен раскрыл подробности о содержании нового документа военного альянса.

НАТО учтет Россию при утверждении новой стратегической концепции альянса. Такое заявление на пресс-конференции по результатам встречи глав МИД Североатлантического альянса в Риге сделал государственный секретарь США Энтони Блинкен. Чиновник заметил, что документ учтет проблемы и озабоченности стран-партнеров. В частности, в нем будут указаны вопросы, связанные с РФ и терроризмом.

В последний раз мы создавали стратегическую концепцию в 2010 году, и мир тогда выглядел совсем иначе. Россия упоминалась как партнер, Китай не упоминался. И всевозможные новые вызовы, новые угрозы, особенно в киберпространстве, гибридные конфликты, космос – ничего из этого не было. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Американец подчеркнул, что НСК будет завершена уже к следующему саммиту НАТО, который состоится весной 2022 года в Испании. В концепцию попадут вызовы, с которыми государства сталкиваются в настоящее время, а не десять лет назад. При этом фундаментальной основой альянса останется обеспечение защиты и сдерживание внешней агрессии. Россию в США видят центром "озабоченности".

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Фото и видео: U.S. Department of State