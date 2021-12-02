В Госдепе США считают, что РФ не выполняет обязательства по урегулированию конфликта на Донбассе.

Энтони Блинкен назвал минские соглашения путем к преодолению напряженности вокруг Украины. Американский государственный секретарь по результату совещания глав МИД НАТО, которое состоялось в Риге, рассказал журналистам на пресс-конференции о том, что следует урегулировать конфликт в регионе за счет выполнения сторонами Минских соглашений. По мнению спикера, существует дипломатический путь решения вопроса.

Россияне говорят, что, по их мнению, следует выполнить минские соглашения. Украинцы говорят то же самое. Считаю, что, если бы такое произошло, это решило бы по крайней мере проблему Донбасса на востоке Украины. Энтони Блинкен, госсекретарь США

В американском внешнеполитическом ведомстве заявили, что посмотрят на серьезность заявлений, сделанных российской стороной. При этом Блинкен подчеркнул, что у Москвы должно быть четкое понимание в том, что дальнейшая агрессия в отношении Украины приведет к новым последствиям для РФ. На данный момент в США не думают, что Минские соглашения, заключенные в 2014-2015 годах, полностью реализованы. США обвиняют Россию в невыполнении взятых на себя обязательств. В Кремле и МИД РФ ранее неоднократно напомнили коллегам, что не являются одной из сторон конфликта на Донбассе.

Блинкен: НАТО не угрожает РФ, но не комментирует тему гарантий безопасности.

Фото и видео: U.S. Department of State