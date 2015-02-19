Столтенберг: двери НАТО остаются открытыми для Украины

Генсек альянса рассказал о приоритетах НАТО в украинском кризисе.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что двери Североатлантического военного альянса остаются открытыми для Украины. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе брифинга с журналистами перед началом встречи министров иностранных дел стран-членов военного блока, которая проводится в Бухаресте. Однако на текущий момент приоритетом блока является военная помощь киевскому режиму и соединение общего единства в этом вопросе.

Я ожидаю, что министры сегодня и завтра подтвердят, что двери НАТО остаются открытыми. Это демонстрировалось в последние годы: Северная Македония и Черногория смогли стать членами НАТО, теперь очередь Финляндии и Швеции. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Эксперт пояснил, что на текущий момент нельзя делать ничего из того, что могло бы подорвать единство военного альянса в вопросах оказания военной, гуманитарной и финансовой помощи украинскому народу. Йенс Столтенберг считает, что НАТО обязано сохранить и обеспечить страну "как суверенную и независимую нацию".

Генсек НАТО Столтенберг назвал колоссальным ущерб от ударов ВС РФ по Украине.

Фото и видео: YouTube / NATO News