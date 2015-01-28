Генсек НАТО Столтенберг назвал колоссальным ущерб от ударов ВС РФ по Украине

Йенс Столтенберг оценил помощь Киеву, оказываемую странами альянса.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал колоссальным ущерб от ударов Вооруженных сил России по Украине, несмотря на системы противовоздушной обороны, находящиеся на территории страны. Соответствующее заявление чиновник сделал перед началом заседания министров иностранных дел стран Североатлантического военного альянса в Бухаресте. В частности, эксперт объявил представителям СМИ о мобилизации дополнительной помощи киевскому режиму.

Мы должны осознать, что атаки по украинской инфраструктуре имеют колоссальный эффект. Мы все видели спутниковые снимки, где Европа залита светом, а Украина погружена во тьму. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Генсек блока отметил важную задачу по восстановления электроснабжения на Украине. Столтенберг пояснил, что встреча министров в Румынии особа важна, так как позволяет организовать контакты между министром по иностранным делам Дмитрием Кулебой и всеми странами-членами военного альянса.

Экс-командующий НАТО рассказал, что приблизит победу Путина на Украине.

Фото и видео: YouTube / NATO News