Уэсли Кларк оценил возможности армии РФ в ходе СВО.

Бывший командующий НАТО Уэсли Кларк рассказал о том, что может приблизить победу российского президента Владимира Путина на Украине. В эфире американского телеканала CNN эксперт отметил, что запрос киевского режима на прекращение огня и введение режима тишины, а также перемирие может стать промежуточной победой Москвы в ее специальной военной операции.

Российский лидер намерен вынудить Киев запросить перемирие. Если российские военные смогут оттеснить позиции ВСУ до прихода подкрепления из Херсона, чтобы заставить украинцев запросить передышку или прекращение огня — Путин победит. Уэсли Кларк, экс-команующий НАТО

Специалист пояснил, что у российской армии есть все необходимое для того, чтобы наносить украинцам "существенный урон". Уэсли Кларк пояснил, что у страны осталось достаточное количество ракет для поддержания подобного темпа наступления на территории в течение нескольких недель или даже на срок, превышающий этот прогноз.

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Фото и видео: YouTube / CNN

