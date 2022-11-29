  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:47
122
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Экс-командующий НАТО рассказал, что приблизит победу Путина на Украине

0 0

Уэсли Кларк оценил возможности армии РФ в ходе СВО.

Бывший командующий НАТО Уэсли Кларк рассказал о том, что может приблизить победу российского президента Владимира Путина на Украине. В эфире американского телеканала CNN эксперт отметил, что запрос киевского режима на прекращение огня и введение режима тишины, а также перемирие может стать промежуточной победой Москвы в ее специальной военной операции. 

Российский лидер намерен вынудить Киев запросить перемирие. Если российские военные смогут оттеснить позиции ВСУ до прихода подкрепления из Херсона, чтобы заставить украинцев запросить передышку или прекращение огня — Путин победит.

Уэсли Кларк, экс-команующий НАТО

Специалист пояснил, что у российской армии есть все необходимое для того, чтобы наносить украинцам "существенный урон". Уэсли Кларк пояснил, что у страны осталось достаточное количество ракет для поддержания подобного темпа наступления на территории в течение нескольких недель или даже на срок, превышающий этот прогноз.

Столтенберг: поддержка Украины дорого обходится европейцам.

Фото и видео: YouTube / CNN
 

Теги: cnn, нато, победа, уэсли кларк
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии