Столтенберг: Вопрос членства Украины в НАТО не обсуждается с Россией

Генсекретарь НАТО оценил право Киева на вступление в альянс.

Вопрос членства Украины в НАТО не обсуждается с Россией. Такое заявление на совместной пресс-конференции с премьер-министром Румынии Николае Чукэ сделал генеральный секретарь Североатлантического военного альянса Йенс Столтенберг. Специалист объяснил журналистам, что вопрос присоединения Киева не является предметом компромисса в обсуждении с Москвой гарантий безопасности.

Все союзники по НАТО имеют общий подход к России: сдерживание и готовность к диалогу… Любой диалог с Россией должен строиться на уважении основных принципов, на которых построена европейская безопасность, документах и принципах, которые действуют десятилетия. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

В НАТО напомнили, что основополагающие принципы включают в себя в том числе и право суверенных государств и наций определять свой путь развития. НАТО отказались идти на компромиссы и будут и дальше защищать союзников и партнеров в европейском регионе.

Столтенберг рассчитывает организовать заседание Совета Россия - НАТО в 2022 году.

Фото и видео: YouTube / NATO News