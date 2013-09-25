Столтенберг: Украина перестанет существовать как суверенная страна, если не будет воевать

Йенс Столтенберг рассказал о необходимости завершить конфликт.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уверен в том, что Украина перестанет существовать как суверенное государство в том случае, если не будет воевать и совершать боевые действия против российской стороны. Об этом европейский чиновник рассказал местным журналистам в ходе брифинга в Брюсселе. Он добавил, что если РФ решит отказаться от боевых действий, то военный конфликт в регионе будет завершен.

Если прекратит Украина, то она перестанет существовать как суверенное государство. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Генсек добавил, что НАТО сосредоточена в настоящее время на оказании помощи Украине. При этом Йенс Столтенберг объявил о том, что члены НАТО никогда не признают присоединение новых территорий к России.

Фото и видео: YouTube / NATO News

