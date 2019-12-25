В Брюсселе решили расширить военное присутствие военного альянса у границ РФ.

Столтенберг: НАТО не является участником конфликта на Украине и не ищет войны с Россией. Соответствующее заявление генеральный секретарь Североатлантического военного альянса сделал на очередном заседании глав МИД блока. Мероприятие проводится в Брюсселе. Генсек заметил, что НАТО планирует нарастить свое присутствие около государственных границ с РФ. Столтенберг оценил заявления СМИ о ведущихся сражениях вокруг территории Запорожской АЭС. По мнению эксперта, это подтверждает необходимость срочного завершения специальной военной операции на Украине.

Мы поддерживаем народ Украины, его демократически избранное руководство. Призываем президента Путина прекратить, вывести из Украины все войска и начать дипломатические усилия в духе доброй воли. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.

Столтенберг: НАТО не стремится к конфликту с РФ и призывает к дипломатии.

Фото: YouTube / NATO News