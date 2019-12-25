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Столтенберг: НАТО не стремится к конфликту с РФ и призывает к дипломатии
Сегодня, 15:11
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Столтенберг: НАТО не стремится к конфликту с РФ и призывает к дипломатии

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Генсек призвал Москву к дипломатии.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический военный альянс не стремится к конфликту с России и призывает Москву к дипломатии и урегулированию конфликта на Украине. Такой информацией чиновник поделился с журналистами во время выступления на совместной с польским президентом Анджеем Дудой пресс-конференции, которая прошла на территории авиабазы в Ласке.

Мы не стремимся к конфликту….Россия должна незамедлительно остановить войну, вывести все свои силы с территории Украины и добросовестно сотрудничать в рамках дипломатических усилий.

Йенс СТолтенберг, генсек НАТО

Столтенберг в очередной раз подчеркнул, что НАТО представляет из себя оборонительный союз.

Глава Калининградской области порекомендовал жителям сохранять спокойствие.

Фото и видео: YouTube / NATO News
 

Теги: йенс столтенберг, нато
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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