Глава Калининградской области порекомендовал жителям сохранять спокойствие

Антон Алиханов призвал жителей региона вернуться к привычным делам.

Глава Калининградской области порекомендовал жителям региона сохранять спокойствие. Соответствующее заявление в собственном Instagram-аккаунте сделал Антон Алиханов. По словам чиновника, в настоящее время Балтийский флот России обладает всеми необходимыми техническими возможностями для обеспечения безопасности территории. Спикер призвал граждан заниматься повседневными делами.

С учетом агрессивных заявлений стран ЕС, НАТО, многих заботит вопрос безопасности Калининградской области. Здесь я могу сказать только одно: флот, сухопутные войска, танкисты, летчики, ракетчики обладают полным набором технических возможностей защищать нашу землю. Антон Алиханов, губернатор Калининградской области

Чиновник надеется на то, что дальше воинственной риторики дело соседних стран не зайдет, так как они прекрасно понимают потенциальные возможности российских войск и защитников государства.

Алиханов ответил на вопрос о росте цен на авиабилеты в Калининград.

Фото и видео: Instagram / aaalikhanov

