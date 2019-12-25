Алиханов ответил на вопрос о росте цен на авиабилеты в Калининград

Глава Калининградской области Антон Алиханов ответил на вопрос о росте цен на авиабилеты в регион. Информацией чиновник поделился со своими подписчиками в Instagram-аккаунте. Он уточнил, что местные власти обратятся за финансовой поддержкой к правительству РФ, чтобы оно субсидировало авиаперевозки.
Мы будем обращаться за дополнительной поддержкой …для того, чтобы билеты…продолжали быть доступными для большинства жителей нашего региона, ну и, конечно, для тех, кто приезжает к нам.
Антон Алихамов, глава Калининградской области
Напомним, что полеты в Калининград после закрытия воздушного пространства странами Прибалтики и Евросоюза осуществляются штатно. Российские авиакомпании используют воздушные трассы пролегающие через нейтральные воды Балтийского моря. Первый измененный рейс отправился из Калининграда в Москву утром 26 февраля.
В РЖД рассказали, как добраться из Петербурга до Калининграда на поезде.
Фото и видео: Instagram / aaalikhanov
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