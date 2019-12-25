Алиханов ответил на вопрос о росте цен на авиабилеты в Калининград

Глава региона обратился за поддержкой кабмина РФ в случае необходимости.

Глава Калининградской области Антон Алиханов ответил на вопрос о росте цен на авиабилеты в регион. Информацией чиновник поделился со своими подписчиками в Instagram-аккаунте. Он уточнил, что местные власти обратятся за финансовой поддержкой к правительству РФ, чтобы оно субсидировало авиаперевозки.

Мы будем обращаться за дополнительной поддержкой …для того, чтобы билеты…продолжали быть доступными для большинства жителей нашего региона, ну и, конечно, для тех, кто приезжает к нам. Антон Алихамов, глава Калининградской области

Напомним, что полеты в Калининград после закрытия воздушного пространства странами Прибалтики и Евросоюза осуществляются штатно. Российские авиакомпании используют воздушные трассы пролегающие через нейтральные воды Балтийского моря. Первый измененный рейс отправился из Калининграда в Москву утром 26 февраля.

В РЖД рассказали, как добраться из Петербурга до Калининграда на поезде.

Фото и видео: Instagram / aaalikhanov