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Столтенберг считает, что Украину ждет тяжелая зима
Сегодня, 16:16
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Столтенберг считает, что Украину ждет тяжелая зима

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Он подчеркнул, что альянс поможет Украине на пути восстановления.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Украину ждет тяжелая зима. Об этом он заявил на втором саммите "Крымской платформы", проходящем в онлайн-формате.

По словам Столтенберга, альянс поможет Киеву перейти от советских стандартов вооружений на стандарты НАТО. Он подчеркнул, что НАТО поможет Украине на пути восстановления.

Наступающая зима будет тяжелой. Поэтому мы должны помочь Украине сохраниться как суверенной и независимой нации.

Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Ранее глава МИД Турции заявил, что некоторые страны НАТО хотят продолжения конфликта на Украине.

Фото: gettyimages.com

Теги: зима, йенс столтенберг, нато, украина
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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