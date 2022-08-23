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Глава МИД Турции: некоторые страны НАТО хочет продолжения конфликта на Украине

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Мевлют Чавушоглу рассказал о стремлении расширить сотрудничество по зерновой сделке.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства заявил, что некоторые страны НАТО  и Европы хотят продолжения конфликта на Украине. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала Haber Global сделал Мевлют Чавушоглу. При этом чиновник заметил, что Вашингтоне не хочет саботировать соглашение по зерну и продовольственной сделке. Речь в частности идет о снятии ограничений по экспорту  российских удобрений и сельскохозяйственной продукции, разблокировке морских портов, снятие санкций по некоторым банковским операциям.

На Западе есть страны, которые хотят продолжения войны, среди них страны - члены НАТО. Я имею в виду не только США, но и страны - члены НАТО. Были и те, кто хотел саботировать зерновое соглашение.

Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции

В Анкаре заметили, что не теряют надежду  на расширение зерновой сделки, а также продолжают усилия.

Чавушоглу заявил, что администрация США позитивно относится к сделке по F-16 с Турцией.

Фото и видео: YouTube / Haber Global

Теги: зерно, мевлют чавушоглу, мид, нато, продовольственный кризис, турция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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