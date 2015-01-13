Чавушоглу заявил, что администрация США позитивно относится к сделке по F-16 с Турцией

В МИД Турции оценили возможную сделку по боевым самолетам американского производства.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу заявил, что администрация США позитивно относится к сделке по истребителям F-16 с Турцией. Такое мнение высказал чиновник в эфире местного телеканала Haber Global.

Было соответствующее решение Сената США. Администрация США позитивно к этому относится, технические переговоры продвигаются позитивно. Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции

Чавушоглу: работа по назначению послов между Турцией и Израилем близка к завершению.

Фото и видео: YouTube / Haber Global