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Чавушоглу заявил, что администрация США позитивно относится к сделке по F-16 с Турцией

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В МИД Турции оценили возможную сделку по боевым самолетам американского производства.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу заявил, что администрация США позитивно относится к сделке по истребителям F-16 с Турцией. Такое мнение высказал чиновник в эфире местного телеканала Haber Global.

Было соответствующее решение Сената США. Администрация США позитивно к этому относится, технические переговоры продвигаются позитивно.

Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции

Чавушоглу: работа по назначению послов между Турцией и Израилем близка к завершению.

Фото и видео: YouTube / Haber Global

Теги: истребители f-16, мевлют чавушоглу, мид, сенат, турция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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