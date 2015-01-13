Чавушоглу заявил, что администрация США позитивно относится к сделке по F-16 с Турцией

Глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу заявил, что администрация США позитивно относится к сделке по истребителям F-16 с Турцией. Такое мнение высказал чиновник в эфире местного телеканала Haber Global.
Было соответствующее решение Сената США. Администрация США позитивно к этому относится, технические переговоры продвигаются позитивно.
Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции
Чавушоглу: работа по назначению послов между Турцией и Израилем близка к завершению.
Фото и видео: YouTube / Haber Global
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