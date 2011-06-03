Очевидица прокомментировала столкновение поездов в московском метро

Люди начали открывать двери, однако паники не возникло.

Утром в среду, 11 октября, на станции "Печатники" в Московском метро произошло столкновение составов. Как сообщила очевидица происшествия телеканалу "360", пассажиры услышали сильный хлопок.

Женщина ехала во втором вагоне: она добавила, что после хлопка случилось задымление, погас свет. Люди начали открывать двери, однако паники не возникло.

У главного выхода стоял дым. Многие их тех, кто вышел со мной из вагона, сразу пошли на БКЛ, потому что переход был рядом. собеседница телеканала "360"

В связи с происшествием временно приостановлено движение поездов от станции "Люблино" до станции "Дубровка". Поезда в обратную сторону следуют с увеличенным интервалом.

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Видео: телеканал "360"