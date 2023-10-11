На станции метро "Печатники" в Москве столкнулись поезда

Машинисту оказывается медицинская помощь.

Два поезда столкнулись на территории российского столичного метрополитена. Инцидент зафиксирован на станции "Печатники". В настоящее время информация о пострадавших уточняется. Соответствующее заявление журналистам сделали сотрудники пресс-службы экстренного ведомства по городу. По предварительным сведениям, очевидцы зафиксировали попутное столкновение двух пассажирских составов. На место ЧП отправлены правоохранительные и экстренные ведомства, дежурные службы спасателей. Позже мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что машинист поезда получил травму, ему оказывают помощь. Среди пассажиров никто серьезно не пострадал. Чиновник пояснил общественности, что движение поездов на салатовой ветке метро восстановят в ближайшие несколько часов.

120 станций метро и вестибюлей могут появиться в Петербурге до 2040 года.

Фото: Telegram / Раньше Всех. Ну почти

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