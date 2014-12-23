Курсант МЧС спас женщину от грабителя в Петербурге

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Разбой".

В понедельник, 9 октября, курсант МЧС защитил петербурженку от грабителя. Нападавший скрылся: как сообщил источник телеканала "360", он был вооружён.

Судя по информации правоохранителей, инцидент случился на бульваре Новаторов. Данные о попытке ограбления поступили в дежурную часть ранним утром. На месте происшествия была обнаружена 45-летняя пострадавшая, которая оказалась сотрудницей медицинской организации. Она сообщила, что неизвестный угрожал ей ножом и похитил у неё сумку. После того, как женщина закричала, ей на помощь пришёл прохожий-курсант. Преступник бросил сумку, нож и сбежал, но попал на видео.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Разбой". Преступника разыскивают.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге мужчина получил три года условно за драку с участковым.

Видео: телеканал "360"