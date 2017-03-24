В Петербурге мужчина получил три года условно за драку с участковым

Сотрудник полиции упал и ударился головой о стену.

Кировский районный суд Петербурга огласил приговор петербуржцу, который напал на участкового при свидетелях. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе городских судов.

По данным следствия, 23 августа петербуржец в состоянии алкогольного опьянения в помещении опорного пункта полиции напал с кулаками на участкового. При свидетелях подозреваемый оскорблял правоохранителя, толкал его в грудь и бил

Сотрудник полиции упал и ударился головой о стену. Мужчине дали три года условно и один месяц условно с испытательным сроком 4 года.

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