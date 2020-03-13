Столбики термометров покажут +19 градусов 7 мая

Наступившая суббота станет одним из самых теплых дней месяца.

Сегодня, 7 мая, в Петербурге будет жарко, горожанам даже удастся насладиться весенним солнцем. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем telegram-канале.

От зонтиков и дождевиков отказываться не стоит. Периодически погоду будет портить кратковременный дождь. Столбики термометров покажут +17...+19 градусов. Подует юго-западный ветер со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 757 мм рт. ст., что считается нормой.

В Ленобласти тоже обещают хорошую погоду. Воздух прогреется до +15...+20 градусов. У водоемов будет прохладнее.

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