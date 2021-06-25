Синоптик рассказал, каким будет лето в Петербурге

Александр Колесов отметил, что по-настоящему жарким лето в Петербурге бывает примерно раз в 10 лет.

Лето в этом году в Петербурге может оказаться холоднее обычного. Об этом "Интерфаксу" заявил главный синоптик Гидрометцентра Петербурга Александр Колесов.

Летом в городе ожидаются температуры близкие к норме или даже ниже. По прогнозу Колесова, июнь может быть теплее нормы и с дефицитом осадков, в июле и августе прогнозируются типичные для Петербурга температуры и осадки в пределах нормы.

Синоптик отметил, что есть большая вероятность того, что прошлогодняя жара в Петербурге в 2022 году не повторится. Также Александр Колесов отметил, что по-настоящему жарким лето в Петербурге бывает примерно раз в 10 лет.

Фото: Piter.tv