Врач рассказал, стоит ли петербуржцам бояться новой вспышки коронавируса

Большинство горожан уже выработали сильный иммунитет к болезни.

В Роспотребнадзоре прогнозируют новый всплеск COVID-19 на осень 2023 года. Об этом рассказала глава ведомства Анна Попова на полях ПМЭФ, подчеркнув, то тяжесть болезни будет зависеть от степени мутации вируса. Своё мнение относительно того, придёт ли болезнь в Северную столицу, выразил терапевт, врач общей практики Дмитрий Голоухов в беседе с изданием "Невские Новости".

Специалист отметил, что новой вспышки инфекции в городе не стоит бояться даже при условии, если прогноз Роспотребнадзора сбудется. Большинство горожан уже выработали сильный иммунитет к коронавирусу, подчеркнул он.

Вряд ли будет большое число заболевших в тяжелой форме. Поражение легких встречается все реже и реже, поэтому бояться не нужно. Укрепляйте иммунитет, ведите здоровый образ жизни, тогда риски будут ниже. Дмитрий Голоухов, терапевт, врач общей практики

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Фото: Piter.TV