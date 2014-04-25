Спасатель рассказала, как одевать ребёнка, чтобы избежать тепловой удар

В жару на променад стоит отправляться в 2 временных промежутка.

В пятницу, 16 июня, в Северной столице был побит температурный рекорд: впервые за лето столбики термометров показали +28 градусов. Однако жара и прогулки под палящим солнцем могут привести к неприятным последствиям. Спасатель Любовь Кулакова рассказала "Невским Новостям", как избежать теплового удара и уберечь от него детей.

Эксперт отметила, что в жару на променад стоит отправляться в 2 временных промежутка: до 11:00 и после 16:00. С12:00 до 15:00 солнце находится в зените, поэтому лучше либо вообще не выходить на улицу, либо оставаться в тени.

Также Куликова акцентировала внимание на том, что в жаркие дни детей и домашних животных нужно обеспечить водой.

Детям её лучше сделать слегка подсоленную. Еще хороший вариант – компот из сухофруктов, ведь когда человек потеет, он теряет большое количество микроэлементов, а их надо восстанавливать. Поэтому с собой бутылочку компотика, морсика и так далее. Любовь Кулакова, спасатель

Перед прогулкой с ребёнком нужно позаботиться о подходящей одежде для малыша: по словам спасателя, желательно выбирать варианты из натуральных тканей. Для долгих прогулок на солнце подойдёт длинная светлая одежда с рукавами. На голове обязательно должна быть кепка или панамка.

Ребёнка следует периодически подзывать к себе, смачивать лоб, давать попить. Но категорически нельзя пить много обычной воды, потому что чем больше вы пьёте несоленой воды, тем больше вместе с потом выводится микроэлементов, и тем больше нарастает обезвоживание. Очень хороший вариант взять с собой охлаждающие пакеты на случай, если человек получит тепловой удар. Любовь Кулакова, спасатель

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