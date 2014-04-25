Петербуржцев просят не поджигать тополиный пух

Любители играть с огнём подвергают опасности не только чужое имущество и зёленые насаждения, но и жизни других людей.

Представители петербургского комитета по благоустройству Петербурга настоятельно просят петербуржцев и гостей города не поджигать тополиный пух. В ведомстве подчёркивают, что это может привести к неконтролируемому пожару.

В комблаге подчеркнули, что любители играть с огнём подвергают опасности не только чужое имущество и зёленые насаждения, но и жизни других людей. Кроме того, стоит помнить, что сам пух не считается аллергеном, но может переносить пыльцу злаковых трав и пыль. Таким образом, он выступает своеобразным фильтром и осаждает на городскую территорию тонны грязи.

Цветение тополя происходит всего 1-2 недели, поэтому скоро о пухе можно будет забыть. В целом за последние годы пуха стало гораздо меньше, поскольку специалисты высаживают деревья мужского пола, которые не пылят.

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Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)