Попова спрогнозировала рост заболеваемости COVID-19 осенью

По словам главы Роспотребнадзора, опасность вируса будет зависеть от степени его мутации.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова спрогнозировала всплеск заболеваемости COVID-19 в России осенью 2023 года. Соответствующее заявление руководитель сделала на полях ПМЭФ-2023.

Мы предполагаем, что осенью он придет к нам снова, в большем количестве, чем сегодня, но также очень надеемся, что вирус не будет значимым для состояния здоровья, будет проходить легко. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

По словам Поповой, опасность вируса будет зависеть от степени его мутации. При значимых отклонениях возможны особенности течения эпидпроцесса, подчеркнула она.

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Фото: Piter.TV