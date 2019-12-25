Стоимость всех моделей iPhone 12 стала известна до анонса

Инсайдер еще до официальной презентации американской компании Apple назвал цены на всю новую линейку iPhone 12. Стоимость является примерной, но на деле она не сильно будет отличаться.
iPhone 12 с экраном 5,4 дюйма будет стоить: 64 ГБ — $699, 128 ГБ — $749, 256 ГБ — $849.
iPhone 12 Max: 64 ГБ — $799, 128 ГБ — $849, 256 ГБ — $949.
iPhone 12 Pro: 128 ГБ — $1049, 256 ГБ — $1149, 512 ГБ — $1349.
iPhone 12 Pro Max: 128 ГБ — $1149, 256 ГБ — $1249, 512 ГБ — $1449.
Во всех смартфонах встроены OLED-экраны, модемы 5G, однокристальные системы Apple A14. Инсайдер отмечает, что цены остаются примерно на уровне своего предшественника.
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Фото: gizmochina
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