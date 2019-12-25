Павел Дуров раскритиковал Apple за 30% комиссию в App Store

Дуров назвал семь причин, по которым пользователи смартфонов от Apple должны быть обеспокоены "налогом", который накладывает корпорация.

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал Apple за 30-процентную комиссию в App Store. Также он пояснил, почему пользователей должна волновать политика компании Apple. Пост опубликован в личном Telegram-канале Дурова.

Дуров назвал семь причин, по которым пользователи смартфонов от Apple должны быть обеспокоены "налогом", который накладывает корпорация. Для начала, из-за такого налога сильно увеличивается стоимость самих приложений. Далее – Дуров назвал семь причин, по которым пользователи смартфонов от Apple должны быть обеспокоены "налогом", который накладывает корпорация. В-третьих, Дуров считает, что пользователи Apple-аккаунтов платят своей личной информацией за жадность корпорации, потому что действия владельцев iPhone можно отслеживать через их учетную запись.

Также создатель Telegram уличил модераторов компании в неэффективности, из-за чего обновления приложений приходят с большой задержкой. В качестве пятого фактора он отметил то, что из-за комиссии компании в мире становится меньше приложений, так как разработчики просто уходят в минус. Шестая проблема – увеличение количества рекламы. Седьмым фактором, по мнению Дурова, является то, что позиция Apple приводит к снижению качества приложений.

Ранее Дуров обвинил Apple и Google в злоупотреблении положением на рынке.

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