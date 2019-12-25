Стоимость нефти Brent превысила 86 долларов за баррель

Нефть WTI также подорожала.

На лондонской бирже ICE в понедельник, 18 октября, нефть Brent торговалась дороже $86 за баррель. До такого уровня в последний раз цена поднималась 4 октября 2018 года.

Так, стоимость декабрьских фьючерсов нефти Brent на 06:13 мск составила 86,01 доллара за баррель. При этом к 07:02 мск цена сотавила уже 85,76 доллара за баррель.

Нефть WTI в 06:13 превысила 83 доллара за баррель. Позже цена снизилась до $82,93.

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