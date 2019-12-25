В России не планируется в ближайшие три года менять НДФЛ

Ранее предлагалось ввести прогрессивную шкалу подоходного налога.

Глава Минфина Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам заявил, что в ближайшие три года не планируется в России менять порядок налогообложения в рамках НДФЛ.

Мы очень аккуратно всегда относимся к изменению порядка налогообложения в части НДФЛ. На ближайшие три года, на которые мы рассматриваем бюджет, никаких изменений в этой части не планируем. Антон Силуанов, глава Минфина

Напомним, что ранее предлагалось обсудить введение в России прогрессивной шкалы подоходного налога. С таким заявлением выступила "Справедливая Россия".

Ранее мы писали, что в России рекордно выросли цены на овсянку.

Фото: kremlin.ru