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В России не планируется в ближайшие три года менять НДФЛ
Сегодня, 8:35
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В России не планируется в ближайшие три года менять НДФЛ

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Ранее предлагалось ввести прогрессивную шкалу подоходного налога.

Глава Минфина Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам заявил, что в ближайшие три года не планируется в России менять порядок налогообложения в рамках НДФЛ.

Мы очень аккуратно всегда относимся к изменению порядка налогообложения в части НДФЛ. На ближайшие три года, на которые мы рассматриваем бюджет, никаких изменений в этой части не планируем.

Антон Силуанов, глава Минфина 

Напомним, что ранее предлагалось обсудить введение в России прогрессивной шкалы подоходного налога. С таким заявлением выступила "Справедливая Россия".

Ранее мы писали, что в России рекордно выросли цены на овсянку. 

Фото: kremlin.ru

Теги: минфин антон силуанов, ндфл, прогрессивная шкала налогообложения
Категории: Лента новостей,

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