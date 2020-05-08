В России рекордно выросли цены на овсянку

Цена впервые с 2000 года преодолела планку более 80 рублей.

В Росстате сообщили, что в России был зафиксирован рекордный рост цен на хлопья для овсянки. Так, в сентябре стоимость геркулеса в рознице составила 80,9 рубля за килограмм. Об этом пишет РБК.

Отмечается, что впервые с 2000 года цена на овсянку стала выше 80 рублей за килограмм. Вырос в цене при этом не только геркулес, но и овсяная каша в магазинах, это касается и хлопьев быстрого приготовления. Как сообщает компания GfK, хлопья быстрого приготовления подорожали до 94 рублей за килограмм. Представитель торговой сети "Лента" заявил, что в этом году поставщики повысили цены на овсяные хлопья в пределах 20%, если сравнивать с прошлым годом.

Кроме того, в России также подорожала гречка. Одной из причин стала засуха в регионах Поволжья и Урала.

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