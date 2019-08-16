Братья Руссо снимут ремейк мультфильма "Геркулес"

Киноадаптация будет отличаться от оригинальной версии мультфильма.

Режиссеры Джо и Энтони Руссо рассказали, каким будет ремейк мультфильма "Геркулес". Братья заявили, что киноадаптация будет отличаться от оригинальной версии. Об этом пишет издание Collider.

Слухи о том, что Disney хочет переснять "Геркулеса", появились несколько месяцев назад. В конце апреля они получили официальное подтверждение. Братья Руссо заявили, что хотят привнести в ленту что-то новое. Планов дословно пересказывать оригинальную историю у них нет.

"Мы сделаем что-то в духе оригинала и возьмем оттуда вдохновение, но добавим новое", - поделились кинематографисты.

Пока нет точных данных, когда выйдет киноадаптация, и кто сыграет главные роли. Фанаты считают, что лучшими кандидатами являются Том Холланд, Ариана Гранде, Дакре Монтгомери и Зендая.

Мультфильм "Геркулес" вышел в 1997 году. Властитель загробного мира Аид много лет назад был сослан своим старшим братом Зевсом в глубины Ада и теперь намерен наверстать упущенное. Собрав армию монстров, он собирается захватить Олимп. Единственный, кто может помешать Аиду, - сын Зевса, юный Геркулес. Прислужники злодея похищают младенца и превращают его в простого смертного. Спустя много лет юноша узнает о своем происхождении и хочет вернуться домой, но для этого ему нужно совершить немало подвигов и стать настоящим героем.

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