Путин предложил выплачивать семьям на Дальнем Востоке миллион рублей за третьего ребенка

Выплаты направят на приобретение жилья на территории ДФО или на оплату расходов при его строительстве.

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о предоставлении единовременной выплаты в размере одного миллиона рублей живущим на Дальнем Востоке семьям за третьего и каждого последующего ребенка. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Согласно постановлению, рождение ребенка должно быть зарегистрировано в органах записи актов гражданского состояния на территории ДФО.

Отмечается, что единовременные выплаты пойдут на приобретение жилого помещения на территории Дальневосточного федерального округа или на оплату расходов при строительстве.

Кабинет министров должен представить главе государства доклад по этому нововведению до 1 ноября текущего года.

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков ранее заявил, что в ДФО может появиться первый город-миллионник. По его мнению, это станет возможным при объединении Владивостока, Артема и еще не построенного нового города-спутника. Чекунков подчеркнул, что Владивосток должен стать третьим по привлекательности городом в РФ после Москвы и Санкт-Петербурга.

Ранее мы сообщали, что в России вырастет максимальный и минимальный размеры пособия по уходу за ребенком.

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