В России вырастет максимальный размер пособия по уходу за ребенком

Для расширения пособия из бюджета будет выделено 169,5 миллиардов рублей.

В России вырастет максимальный и минимальный размер пособия по уходу за ребенком. Это следует из заключения Счетной палаты "О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов".

Согласно опубликованным данным, максимальный размер пособия составит 31 282 рубля, а минимальный – 7 493 рубля. В настоящее время их размер составляет 29 600 и 7 083 рубля соответственно.

Отмечается, что всего для расширения пособия из бюджета будет выделено 169,5 миллиардов рублей.

Кроме того, с 1 февраля следующего года будет проиндексировано единовременное пособие при рождении ребенка почти на шесть процентов. Таким образом, оно составит 19 981 рубль.

Ранее Счетная палата предложила ежегодно выплачивать 20 тыс. рублей на подготовку к школе. По предварительной оценке, такая мера может стоить бюджету 60 млрд рублей в год.

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