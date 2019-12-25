Счетная палата предложила ежегодно выплачивать 20 тыс. рублей на подготовку к школе

Источником этих денег могут стать средства из материнского капитала.

Счетная палата предложила ввести ежегодную выплату родителям для подготовки детей к новому учебному году в размере 20 тысяч рублей. Это следует из отчета ведомства. Источником этих денег могут стать средства из материнского капитала.

Напомним, летом текущего года президент России Владимир Путин ввел единовременную выплату в размере десяти тысяч рублей семьям с детьми-школьниками, предназначенную для трат на подготовку к учебе.

Учитывая, что в соответствии с поручением президента РФ единовременная выплата к школе предусмотрена только на 2021 год, было бы целесообразно рассмотреть возможность предоставления семьям ежегодно такой выплаты в размере 20 тысяч рублей за счет средств материнского семейного капитала. из отчета Счетной палаты

По предварительной оценке, такая мера может стоить бюджету 60 млрд рублей в год.

Ранее мы сообщали, что начиная с 1 октября в России ежемесячные выплаты для семей с низким доходом в связи с рождением или усыновлением детей можно будет получить только наличными или на карту национальной платежной системы "Мир". Если у получателя ее нет, то пособия могут быть начислены на обычный банковский счет, к которому не привязаны какие-либо карты. Новое правило не распространяется на граждан РФ, получающих начисления на сберегательные книжки, номинальные счета или посредством почты.

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