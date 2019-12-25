В России изменится порядок получения детских пособий

Денежные средства можно будет получить только наличными или на карту "Мир".

Начиная 1 октября, в России ежемесячные выплаты для семей с низким доходом в связи с рождением или усыновлением детей можно будет получить только наличными или на карту национальной платежной системы "Мир". На карты Visa и MasterCard денежные пособия поступать перестанут. Об этом пишет "РИА Новости".

Отмечается, если у получателя нет карты "Мир", то получить пособия могут быть начислены на обычный банковский счет, к которому не привязаны какие-либо карты. Кроме того, новое правило не распространяется на граждан РФ, получающих начисления на сберегательные книжки, номинальные счета или посредством почты.

Напомним, с 1 июля граждане России могут получить пенсии, ежемесячные выплаты из средств материнского капитала и другие социальные выплаты только на карту платежной системы "Мир", наличными или на не привязанный к карте банковский счет.

Ранее Счетная палата назвала самые затратные разделы в российском бюджете в 2021 году.

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